介護施設元職員に懲役２０年＝２人死亡、殺人罪１件は無罪―判決まで２１０日、過去２番目・水戸地裁

Newsfrom Japan

茨城県古河市の介護老人保健施設「けやきの舎（いえ）」で２０２０年、入所者２人の体内に空気を注入し殺害したとして、殺人などの罪に問われた元職員赤間恵美被告（４０）の裁判員裁判の判決が７日、水戸地裁であった。山崎威裁判長は「被告が犯人と考えるには合理的な疑いが残る」として、入所者１人の殺害について無罪とした上で、懲役２０年（求刑無期懲役）を言い渡した。弁護側は控訴する方針。

公判では、２人が他殺なのかという「事件性」と、被告が関与したかの「犯人性」が争点だった。山崎裁判長は２件とも殺人と認定したが、鈴木喜作さん＝当時（８４）＝の死亡については、被告が鈴木さんの居室に入るのを目撃したとの元同僚証言について「変容した疑いが強い」と判断。犯行時間帯に他の職員が入室した可能性が残るとした。

一方、吉田節次さん＝同（７６）＝については、被告がシリンジ（注射器の筒）で静脈内に空気を注入したと認定。「犯行のいきさつや理由は不明な点が多い」とした上で、「医学的知識を悪用し、殺人と発覚しにくいやり方で悪質。相手を選ばない無差別的な犯行だ」と述べた。

昨年１２月の初公判から判決までは２１０日で、最高裁によると裁判員裁判では過去２番目に長かった。

被告は黙秘権を行使し、被告人質問に応じなかった。水戸地裁は今年４月、鈴木さんの事件について、被告の勾留を取り消す異例の決定をしていた。

判決によると、赤間被告は同施設で働いていた２０年７月、点滴チューブを介して吉田さんの静脈内に空気を注入し、空気塞栓による急性循環不全で死亡させるなどした。

水戸地検の石田正範次席検事の話 内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい。

水戸地裁＝水戸市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]