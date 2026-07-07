トヨタ、５８００億円投資＝米テキサス州工場に

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【ニューヨーク時事】トヨタ自動車の米子会社、北米トヨタは６日、３６億ドル（約５８００億円）を投じてテキサス州サンアントニオ工場を拡張し、新たな車両組み立てラインを整備すると発表した。米国で人気のピックアップトラック「タコマ」の生産を、メキシコ北部のバハカリフォルニア工場から移管する計画だ。

北米トヨタによると、タコマはほぼ全てを米国で販売している。「販売する場所で生産する」（広報）との方針に基づき、移管を決めた。２０２５年に公表した最大１００億ドル（約１兆６０００億円）を米国で追加投資する計画の一環で、「通商環境の変化への対応」（同）も移管決定の要因という。約２０００人の雇用創出につながるとしている。

バハカリフォルニア工場は閉鎖せず、移管後の活用策については今後検討する。メキシコ中部のグアナフアト工場でのタコマ生産は維持する。

トヨタ自動車東京本社＝東京都文京区（ＡＦＰ時事）

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