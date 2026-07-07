ベトナムとフィリピンでドローン事業の可能性調査＝ＫＤＤＩ

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ＫＤＤＩは３日、ベトナムとフィリピンで、「人工知能（ＡＩ）ドローン（無人機）を活用したデジタルソリューション（解決）の展開可能性に関する調査事業」を実施すると発表した。同事業は、経済産業省の２０２５年度「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」に採択された。

ＫＤＤＩと、日本航空との合弁会社ＫＤＤＩスマートドローン（東京都千代田区）の両社は、ベトナムとフィリピンの防災領域や通信、電力、道路などのインフラ産業の巡視と点検領域でＡＩドローンを活用する可能性を調査する。

具体的には、市場環境や航空法による規制、通信環境など技術的要件に関して調査し、現地の防災対応の高度化とインフラ維持管理の効率化に役立つＡＩドローン活用モデルを検証。調査結果を踏まえ、ドローン事業のベトナムとフィリピンへの将来的な本格展開を検討する。（時事）

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