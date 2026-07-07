世界初、ポケモン空港が開港＝山野知事「復興の力に」―石川・能登

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能登空港（石川県輪島市）が７日、愛称を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に改称し、ターミナルビルで記念式典が開かれた。ビル内の壁などには「ポケットモンスター」のキャラクター計１００種類以上が描かれ、売店やレストランでは限定グッズや食事を販売する。県によると、ポケモンの名前を冠した空港は世界初で、２０２９年９月末までの予定。

ポケモンを通じてさまざまな社会貢献活動を行う一般財団法人「ポケモン・ウィズ・ユー財団」（東京）と連携した取り組み。式典で山野之義知事は「（能登半島地震からの復興に取り組む上で）ポケモン空港は大きな弾みになる」と強調。「（開港の）わくわく感を能登の復興への力に変えていく」と意気込んだ。

ビル２階の吹き抜けには、飛行機に乗ったピカチュウの大型バルーンが飾られた。１階到着ロビーには、能登をほうふつとさせる自然の中にさまざまなキャラクターが登場する復興応援アートが描かれた。

開港記念式典で、ピカチュウと記念撮影する山野之義知事（後列左から３人目）と地元幼稚園の園児ら＝７日、石川県輪島市

能登空港に飾られた「ピカチュウ」のバルーン＝７日、石川県輪島市

能登空港に描かれた復興応援アート＝７日、石川県輪島市

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