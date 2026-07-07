臓器移植、有償あっせん容疑＝保釈中、１２００万円受け取る―元ＮＰＯ法人理事ら３人逮捕・警視庁など

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海外での臓器移植を有償であっせんしたとして、警視庁と愛知、兵庫両県警の合同捜査本部は７日、臓器移植法違反容疑で、元ＮＰＯ法人「難病患者支援の会」理事の菊池仁達容疑者（６６）＝横浜市都筑区中川＝ら３人を逮捕した。認否を明らかにしていない。

同庁生活環境課によると、有償であっせんした容疑での摘発は全国初。菊池容疑者は同法人（１月に解散）理事だった際、海外での移植を無許可であっせんしたとして、２０２３年に警視庁に逮捕されたが、保釈中に今回の事件に関与したとみられる。その後、懲役８月の実刑判決が確定し、今年１月に収監された。

他に逮捕されたのは、菊池容疑者が実質的に経営する一般社団法人「国際医療相談室」（東京都港区）の代表理事安藤貴樹（６６）＝東京都世田谷区北沢、会社員で菊池容疑者の長男、充（４２）＝横浜市港北区新横浜＝両容疑者。

逮捕容疑は、ウェブサイトで「国内での移植の機会はごくわずかに限られていますが、海外では日常的に実施されているのが現実」などと希望者を募集。２５年１１月～２６年１月、問い合わせがあった都内の７０代男性に海外での移植を勧め、事務手数料と外科医謝礼金の名目で計１２３６万円を振り込ませ、あっせんの対価を受け取った疑い。

同課によると、受領額の大半は菊池容疑者の借金返済に充てられたという。

警視庁が押収したノートや関連資料など＝７日、東京都千代田区

警視庁本部＝東京都千代田区

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