個人情報漏えい、１万９０００件超＝２５年度報告、過去２番目の多さ

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政府は７日の閣議で、個人情報保護委員会の２０２５年度年次報告を決定した。個人情報保護法に基づいて同年度中に報告があった漏えいの件数は、過去最高だった２４年度（２万１００７件）に次ぐ１万９４１７件に上った。

民間事業者による漏えいは２４年度の１万９０５６件から１万７１３９件に減少。一方で行政機関による漏えいが１９５１件から２２７８件に増加し、過去最高を記録した。

漏えいを受けて最も重い処分である「命令」を行ったケースが１件あった。名簿事業者が氏名や住所を特殊詐欺グループに提供していた事案で、同委員会が昨年５月に初の緊急命令を出した。指導・助言は６４９件、勧告は２件だった。

松本尚デジタル相は閣議後の記者会見で「病院・薬局での書類などの誤交付、クレジットカードなどの誤送付が多かった」と説明。「どういった再発防止策をとるかもチェックし、対応を進めていきたい」と語った。

閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝７日午前、首相官邸

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