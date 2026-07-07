【動画】ディズニー、夏の暑さ対策公開＝１００カ所超で快適性向上
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オリエンタルランドは１日、東京ディズニーリゾートで取り組んでいる夏の暑さ対策を報道関係者に公開した。空間の温度を下げる取り組みをはじめ、ゲストへの情報提供や周知を実施。涼を楽しめるアトラクションや食べ物も数多くそろえた。
園内の暑さを気にする来園者が増えており、５年前から環境分野の専門機関「環境情報科学センター」と連携し、対応を検討してきた。休憩所には直射日光を遮るタープや冷風機、給水機を設置。このほか、アトラクションの待機列天井に送風機を設けたり、路面温度の上昇を抑える散水をしたりするなど、空間対策はリゾート内で１００カ所を超える。
暑さ対策を紹介するウェブサイトやダウンロードできる地図を用意し、来園者が快適に過ごせる情報も提供している。びしょ濡れになるアトラクションや冷えたメニューも充実させた。【時事通信社】
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