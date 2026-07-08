アサヒ、純利益３６．７％減＝システム障害響く―２６年１２月期

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アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は８日、２０２５年１２月期の連結決算（国際会計基準）について、売上高に当たる売上収益が前期比１．５％減の２兆８９４６億円、純利益が３６．７％減の１２１５億円だったと発表した。昨年発生したシステム障害による出荷制限が響いた。

東京都内で記者会見した勝木敦志社長は「大変厳しい結果だ。（システム障害について）何度でもおわびしたい」と述べた。今回の問題を受け、社長を含む役員ら４人が月例報酬の２０％を３カ月返上する。一方、勝木氏は障害後も事業基盤は損なわれていないとも強調した。

同社は昨年９月に発生したシステム障害の影響で大幅な出荷制限を余儀なくされた。影響額は４００億円弱に上るという。出荷は今年４月までに全商品で再開している。

同時に発表した２６年１２月期の連結業績予想は、売上収益が１１．２％増の３兆２２００億円、純利益が５９．６％増の１９４０億円。売上収益が３兆円を超えるのは初めてで、純利益も過去最高を更新する。高付加価値商品の強化などが奏功する。

2025年12月期決算会見で、質問に答えるアサヒグループホールディングスの勝木敦志社長＝８日午後、東京都中央区

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