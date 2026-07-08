携帯各社、「０６０」番号の提供開始を延期＝システム対応に遅れ

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ＮＴＴドコモなど携帯電話５社は８日、「０６０」で始まる電話番号の提供開始時期を延期すると発表した。７月以降に順次始める予定だったが、端末での表示などのシステム対応が想定より遅れているという。総務省は各社に、今年度中に対応を完了させた上で、速やかにサービスを始められるよう促している。

ドコモのほか、ＫＤＤＩとソフトバンク、楽天モバイル、沖縄セルラー電話が連名で発表した。

携帯番号を巡っては、利用者の増加に伴い、既存の「０９０」「０８０」「０７０」の空きが減少。「０９０」と「０８０」は既に全ての番号が割り当てられ、「０７０」は残りが約４７０万となっている。

総務省は番号枯渇に備え、２０２４年１２月に規定を見直し、「０６０」を新たに使えるようにした。これにより、番号総数は現在の約２億７０００万から約３億６０００万に増える。

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