新たに１８歳男逮捕＝「快活ＣＬＵＢ」へのサイバー攻撃―小学生も参加か・警視庁

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複合カフェ「快活ＣＬＵＢ」の運営会社がサイバー攻撃を受けた事件で、警視庁サイバー犯罪対策課は８日、偽計業務妨害と不正アクセス禁止法違反容疑で、新たに会社員の男（１８）＝東京都葛飾区＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。事件当時は高校２年生で、容疑を一部否認しているという。

攻撃には、この事件で昨年１２月に逮捕された大阪市の男子高校生＝少年審判中＝が対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」で作ったプログラムが使われていた。ＳＮＳのグループチャットで公開されており、同課は、ほかにも当時小学６年の少年らが攻撃に加わっていたとみて調べている。

捜査関係者によると、男は小学３年生ごろから独学でプログラミングを学び、サイバーセキュリティーの技術を競う大会で３位になったこともあった。

昨年１月１８～２０日、快活ＣＬＵＢの運営会社「快活フロンティア」（横浜市）が管理する公式アプリのサーバーに、７２４万回以上にわたり会員情報を取得する不正な指令を送信。公式アプリの機能を一部停止させ、同社の業務を妨害するなどした疑いが持たれている。

「快活ＣＬＵＢ」の店舗（ＡＯＫＩホールディングス提供）

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