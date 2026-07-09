加熱式たばこ、規制強化見送り＝受動喫煙対策で対応案―専門委、夏にも結論・厚労省

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厚生労働省は９日、受動喫煙対策の対応案を専門委員会に示し、大筋で了承された。加熱式たばこについて、紙巻きたばこと同様の規制強化を見送る内容。健康増進法の見直しを検討する専門委は同日の議論を踏まえ、今夏にも取りまとめるが、法改正には至らない見通し。

２０２０年４月施行の同法は、飲食店などを原則屋内禁煙とした。紙巻きは喫煙室のみで吸えるが、飲食は不可。加熱式には「健康への影響が明らかではない」として、喫煙室で飲食できる経過措置を適用した。

対応案は、加熱式の副流煙には発がん物質など有害物質が含まれると指摘しつつ、知見の蓄積が不十分で健康への影響は評価できないとした。現時点で規制は強化せず、経過措置を継続する。健康への影響に関しては「引き続き研究を進める」と付言した。

専門委の委員からは、「予防の観点から国民の健康を重視し、紙巻きと同様の扱いにすべきだ」との異論が出た。知見が更新された段階で再検討を求める意見もあった。

受動喫煙対策を議論する厚生労働省の専門委員会＝９日午前、東京都中央区

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