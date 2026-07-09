台風９号、先島諸島接近へ＝非常に強い勢力、暴風大雨警戒―気象庁

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大型で非常に強い台風９号は９日、フィリピン北部の東海上を西北西へ進んだ。１１日未明から昼前にかけ、勢力を維持したまま沖縄・先島諸島に最接近し、通過する見込み。気象庁は１０日から猛烈な風やしけの恐れがあるとして、早めに備え、暴風や高波、高潮、大雨に厳重に警戒するよう呼び掛けている。

９号は１２日には中国大陸に上陸し、１３日午後までに熱帯低気圧に変わると予想される。

沖縄や奄美地方を発着する航空便は、日本航空が１０日に４８便の欠航、全日空が１０日に３４便、１１日に３３便の欠航をそれぞれ発表した。

９号は９日午後３時、フィリピン北部の東海上を時速２０キロで西北西へ進んだ。中心気圧は９３０ヘクトパスカル、最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。半径２８０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、半径６５０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

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