夏休み予算、平均５．９万円＝３年ぶり増、物価高反映―イラン情勢など予定に影響・調査会社

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今年の夏休みの平均予算は５万８９０２円で、３年ぶりの増加となったことが９日、調査会社インテージ（東京）のアンケートで分かった。物価高や円安などが反映されており、イラン情勢やクマ出没が予定に影響するとの答えもあった。

調査は６月、インターネットを通じ１５～７９歳を対象に実施。夏休み期間（７月１８日～９月３０日）の予算などについて尋ね、５０００人から有効回答を得た。

夏休みの平均予算は、調査を始めた２０２２年の５万２６９円から、新型コロナ禍明けの２３年は６万１４６円と大幅に増えたが、以降は減少。今年は昨年比１６１８円増で、３年ぶりにアップした。

予算増と答えた人に理由を複数回答で尋ねると「物価高・円安」（４５．７％）が最多で、「旅行」（３１．８％）などが目立った。

夏休みの予定は複数回答で「自宅で過ごす」が３８．６％とトップ。「国内旅行（宿泊あり）」が１８．３％、「ショッピングや食事など」が１７．３％となったが、「決まっていない」も３５．６％を占めた。

手をつないで歩く子ども＝イメージ

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