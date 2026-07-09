ファミマ、都内に初の旗艦店＝試着室も、１０日開業

Newsfrom Japan

ファミリーマート（東京）は９日、初の旗艦店「ＦＡＭＩＭＡ ＰＡＲＫ ＡＺＡＢＵＤＡＩ」を東京都港区に１０日開業すると発表した。店外から直接コーヒーなどを購入できるスタンドや、衣料品を試せる試着室も設置し、「わざわざ行きたくなるコンビニ」（小谷建夫社長）を目指す。

スタンドでは高品質のコーヒーや人気総菜「ファミチキ」を販売し、ファミマ公式キャラクターをかたどった店外のベンチで飲食も可能。店内にはオリジナルの衣料品「コンビニエンスウェア」約３００点を取りそろえ、コーディネートを提案するタッチパネルや専門スタッフも配置する。

建物デザインにもこだわり、屋上には森をイメージした植栽を施した。コンビニの新たな価値創造に向けたプロジェクトの１号店で、デザイナーのＮＩＧＯ氏が協力。今後、同プロジェクトのコンセプトに沿った数店舗を都内に展開する方針だ。

ファミリーマート初の旗艦店「ＦＡＭＩＭＡ ＰＡＲＫ ＡＺＡＢＵＤＡＩ」＝９日午後、東京都港区

報道陣に公開されたファミリーマート初の旗艦店「ＦＡＭＩＭＡ ＰＡＲＫ ＡＺＡＢＵＤＡＩ」の店内＝９日午後、東京都港区

オリジナル衣料品「コンビニエンスウェア」を取りそろえるファミリーマート初の旗艦店「ＦＡＭＩＭＡ ＰＡＲＫ ＡＺＡＢＵＤＡＩ」＝９日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]