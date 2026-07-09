山本太郎代表が辞任・引退表明＝れいわは党名変更へ

政治・外交

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れいわ新選組の山本太郎代表（５１）は９日、東京都内で記者会見し、自身の健康問題とスピード違反での検挙を受け、代表を辞任し、政界を引退すると表明した。れいわは党名を変更し、代表選を１７日告示、３１日投開票の日程で行う。

山本氏は会見で、スピード違反について「言い逃れできるものではない」と陳謝。「国会議員を目指す取り組みから引退する」と語った。「山本という過去の遺物が横たわることはあってはならない」と党名変更の理由を説明した。

週刊新潮が報じた公設秘書給与詐取疑惑に関しては「詐取には当たらない。辞任とは関係ない」と述べた。大石晃子共同代表も離党する。

山本氏は昨年１０月、高速道路でレンタカーを運転中に法定速度を大幅に超える時速１４９キロで走行して道路交通法違反容疑で検挙された。「多発性骨髄腫の一歩手前にいる」として今年１月に参院議員を辞職していた。

記者会見で代表辞任を表明したれいわ新選組の山本太郎代表（左端）＝９日午後、東京都千代田区記者会見で代表辞任を表明したれいわ新選組の山本太郎代表（左端）＝９日午後、東京都千代田区

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