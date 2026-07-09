山本太郎代表が辞任・引退表明＝れいわは党名変更へ

Newsfrom Japan

れいわ新選組の山本太郎代表（５１）は９日、東京都内で記者会見し、自身の健康問題とスピード違反での検挙を受け、代表を辞任し、政界を引退すると表明した。れいわは党名を変更し、代表選を１７日告示、３１日投開票の日程で行う。

山本氏は会見で、スピード違反について「言い逃れできるものではない」と陳謝。「国会議員を目指す取り組みから引退する」と語った。「山本という過去の遺物が横たわることはあってはならない」と党名変更の理由を説明した。

週刊新潮が報じた公設秘書給与詐取疑惑に関しては「詐取には当たらない。辞任とは関係ない」と述べた。大石晃子共同代表も離党する。

山本氏は昨年１０月、高速道路でレンタカーを運転中に法定速度を大幅に超える時速１４９キロで走行して道路交通法違反容疑で検挙された。「多発性骨髄腫の一歩手前にいる」として今年１月に参院議員を辞職していた。

記者会見で代表辞任を表明したれいわ新選組の山本太郎代表（左端）＝９日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]