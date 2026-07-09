ドコモショップで銀行口座開設＝８月以降、年内に１０００店で

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ＮＴＴドコモ子会社のＮＴＴドコモ・フィナンシャルグループ（ＦＧ）は９日、ドコモの販売店「ドコモショップ」で口座開設などの銀行サービスを始めると発表した。８月から順次展開し、年内に対象店舗を１０００店まで広げる方針だ。

ドコモＦＧは、ドコモの金融事業持ち株会社として今月１日に発足。２０２５年１０月に子会社化した住信ＳＢＩネット銀行（今年８月にドコモＳＭＴＢネット銀行に改称予定）やマネックス証券を傘下に置く。ドコモショップでは既にマネックス証券の口座開設が可能。８月以降は同行の口座を開設したり、住宅ローン借り入れの相談ができたりするようになる。個人向けのブランド名も「ドコモの銀行」に刷新する。

ドコモＦＧの広井孝史社長は９日、東京都内で会見し「グループ各社のサービス連携を深め、一人ひとりのニーズに応じた金融サービスを提供する」と語った。

ドコモの販売店「ドコモショップ」（資料写真、ＥＰＡ時事）

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