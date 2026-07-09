ファストリ、最高益更新＝ユニクロ、欧米などで好調―２５年９月～２６年５月期

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カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが９日発表した２０２５年９月～２６年５月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期比２５．６％増の４２６０億円となり、９カ月間としての過去最高を更新した。主力のユニクロ事業が、新規出店が相次ぐ欧米を中心に全地域で増収増益となった。

売上高に当たる売上収益は１７．１％増の３兆６５１億円、本業のもうけを示す営業利益は３６．２％増の６１４３億円と、いずれも過去最高。国内ユニクロ事業は長袖Ｔシャツや夏物商品などが伸びた。海外ユニクロ事業も北米の新たな旗艦店や欧州の新規出店が奏功し、好調を維持した。

これを踏まえ、２６年８月期の連結業績予想を上方修正。売上収益を３兆９７００億円（従来予想は３兆９０００億円）、営業利益を７３００億円（同７０００億円）、純利益を５０００億円（同４８００億円）とした。

岡崎健取締役は記者会見し、円安による原材料価格などへの影響について「状況は厳しくなっている」と述べ、国内の一部商品で値上げの可能性があると説明した。

ファーストリテイリングの決算について記者会見で説明する岡崎健取締役＝９日午後、東京都港区

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