典範改正案、衆院を通過＝中道賛成、今国会成立の公算

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皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案は１０日午後の衆院本会議で可決され、参院に送付された。中道改革連合が同日、賛成を決定。与党に加えて国民民主、参政両党も賛成した。参院の審議を経て、今国会中に成立する公算が大きい。

これに先立ち、改正案は午前の衆院議院運営委員会で木原稔官房長官が趣旨説明を行い、審議入りした。自民党の小林鷹之政調会長は、養子の子の皇位継承権についてただした。木原氏は「男子の場合は皇位継承資格を有する」と明言した。

中道の中野洋昌幹事長代行は、与野党の「全体会議」で皇位継承は議論の対象ではなかったと指摘した。木原氏は「立法府の将来の検討を先取りしたり、縛ったりするものではない」と釈明。将来の見直しを求める付帯決議に触れ「趣旨を尊重して対応すべきことは当然だ」と述べた。

日本維新の会の藤田文武共同代表は、養子対象年齢を１５歳以上とした規定に改めて懸念を表明。国民民主の玉木雄一郎代表は「（改正案を巡り）世論が分断している状況は極めて憂慮すべきだ」と述べた。

質疑終局後、改正案は可決され、本会議に緊急上程。議運委では、将来の見直しに当たっては養子入りした旧宮家男系男子を取り巻く環境などを勘案することを求める付帯決議が採択された。

皇室典範改正案が可決された衆院本会議＝１０日午後、国会内

衆院議院運営委員会で皇室典範改正案が可決され、一礼する木原稔官房長官（左）＝１０日午後、国会内

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