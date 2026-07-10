「末永くベネズエラに思いを」＝駐日大使、支援に謝意

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南米ベネズエラで６月２４日に発生した大地震を受け、在日大使館が主催する復興イベントが９日、東京都内で開かれた。イシカワ大使は「日本ほど（地震からの）復興のプロセスとその難しさを知っている国はない」とした上で、「今後も末永くベネズエラに思いを寄せていただければ」と継続的な支援を訴えた。

同国政府によると、地震による死者は８日までに３９００人近くに達し、負傷者は１万６０００人を超えた。大使館には日本の企業や団体から２５００万円を超える募金の申し出があったといい、イシカワ氏は「困難な時に、日本政府や企業の皆さまから迅速かつ温かい支援をいただいた。大きな励ましとなった」と謝意を表明した。

イベントには今年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で同国の初優勝に貢献したオリックスのマチャド投手も参加。「ベネズエラには困難を乗り越える団結の力がある」と復興を誓った。

ベネズエラ復興イベントであいさつするイシカワ駐日大使（右）＝９日、東京・丸の内の東京会館

復興イベントでインタビューに答えるプロ野球オリックスのマチャド投手＝９日、東京・丸の内の東京会館

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