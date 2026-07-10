「末永くベネズエラに思いを」＝駐日大使、支援に謝意

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南米ベネズエラで６月２４日に発生した大地震を受け、在日大使館が主催する復興イベントが９日、東京都内で開かれた。イシカワ大使は「日本ほど（地震からの）復興のプロセスとその難しさを知っている国はない」とした上で、「今後も末永くベネズエラに思いを寄せていただければ」と継続的な支援を訴えた。

同国政府によると、地震による死者は８日までに３９００人近くに達し、負傷者は１万６０００人を超えた。大使館には日本の企業や団体から２５００万円を超える募金の申し出があったといい、イシカワ氏は「困難な時に、日本政府や企業の皆さまから迅速かつ温かい支援をいただいた。大きな励ましとなった」と謝意を表明した。

イベントには今年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で同国の初優勝に貢献したオリックスのマチャド投手も参加。「ベネズエラには困難を乗り越える団結の力がある」と復興を誓った。

ベネズエラ復興イベントであいさつするイシカワ駐日大使（右）＝９日、東京・丸の内の東京会館ベネズエラ復興イベントであいさつするイシカワ駐日大使（右）＝９日、東京・丸の内の東京会館

復興イベントでインタビューに答えるプロ野球オリックスのマチャド投手＝９日、東京・丸の内の東京会館復興イベントでインタビューに答えるプロ野球オリックスのマチャド投手＝９日、東京・丸の内の東京会館

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