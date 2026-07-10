元特捜部の被告検事、無罪主張＝「検察なめんなよ」、陵虐か争点―横領事件取り調べで・大阪地裁初公判

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大阪地検特捜部の業務上横領事件の捜査で２０１９年、「検察なめんなよ」などと罵倒し違法な取り調べをしたとして、特別公務員暴行陵虐罪で審判に付された元担当検事、田渕大輔被告（５４）＝現東京高検＝の初公判が１０日、大阪地裁（大森直子裁判長）であった。被告は罪状認否で「陵虐の意図はなく、罪は成立しない」と述べ、無罪を主張した。

現職検事が付審判請求を受けて刑事被告人として法廷で裁かれるのは初めて。言動が精神的苦痛を与える陵虐行為に当たるかが主な争点となる。

検察官役の指定弁護士は冒頭陳述で、被告が問題の取り調べ前日にも机をたたき「なめんじゃねえよ」と怒鳴っていたと指摘し、犯行状況として取り調べでの言動を詳述。上司の副部長は録音録画した取り調べの様子を確認したが問題視せず、捜査が適切かどうかチェックする総括審査検察官２人も「自白の任意性を損なうものではない」と判断し、最終的に軽い措置の口頭注意で済まされたと明らかにした。

付審判は、学校法人「明浄学院」を巡る事件で無罪が確定した不動産会社「プレサンスコーポレーション」の山岸忍元社長（６３）が申し立てた。大阪地裁に退けられたが、大阪高裁が２４年８月、「意に沿う供述を無理強いしようとし、虚偽供述を誘発する危険性があった」として請求を認める決定をした。

高裁決定によると、田渕被告は１９年１２月８日、山岸元社長の部下で幹部だった男性（６１）を逮捕し取り調べた際、机をたたき、「起訴するかしないかは、もう確定してるから」「検察なめんなよ」などと罵倒。翌９日も「会社の評判をおとしめた大罪人」などと脅迫し陵虐したとされる。

男性が認める供述をしたことなどから、元社長は同１６日に逮捕された。

検事の取り調べを巡っては、東京地検特捜部が捜査した太陽光発電関連会社「テクノシステム」の詐欺事件でも、同社社長に「黙秘を人のせいにするな」などと怒鳴ったとして、東京地裁が今年６月、担当した堀木博司検事（５７）＝現大阪高検＝を同罪で審判に付す決定をした。

プレサンスコーポレーション山岸忍元社長の部下だった男性を取り調べる大阪地検特捜部（当時）の田渕大輔検事（右）（元社長の弁護団提供の動画より）

田渕大輔被告の付審判を申し立て、初公判を傍聴するため大阪地裁へ向かう山岸忍・元プレサンスコーポレーション社長（左端）＝１０日午後、大阪市北区

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