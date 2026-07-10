女性学び直し、家事・育児が障壁＝男女参画白書、環境整備訴え

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政府は１０日の閣議で、２０２６年版男女共同参画白書を決定した。人工知能（ＡＩ）など急速な技術革新を踏まえ「多様な学び直しがますます重要性を増してくる」と指摘。女性は男性に比べて家事・育児・介護の負担が学び直しの妨げになっていると分析し、環境整備が重要だと強調した。

白書は昨年１２月に内閣府が２０～６９歳の男女２万人を対象にインターネットで実施した意識調査の結果を紹介。仕事やキャリアに関する学び直しへの障壁を尋ねたところ、男女の格差が最も大きかったのは「家事・育児・介護が忙しくて時間がない」で、女性は１４．６％、男性は７．２％だった。

続いて差が大きかったのは「金銭的余裕がない」で、女性３２．７％、男性２５．４％。「何を学んでいいか分からない」も女性１９．１％が男性１３．９％より多く、逆に「仕事が忙しくて時間がない」は男性２０．５％が女性１７．２％を上回った。

白書は男女の賃金格差に加え、家事・育児・介護の女性への偏りが学び直しへの障壁になっている可能性を指摘。オンライン講座の提供や無料託児サービスの充実、働き方改革の推進などが「障壁の解消につながる」と訴えた。

閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝１０日午前、首相官邸

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