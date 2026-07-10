初サンマ、キロ７０万円＝豊洲市場で最高値更新

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東京・豊洲市場（江東区）に１０日朝、サンマが今シーズン初入荷した。このうち、一部の大型サイズに１キロ当たり７０万円が付き、２年前に記録した過去最高値の同５０万円を大幅に上回った。

同日の入荷は、９日に北海道釧路市の釧路港で水揚げされた一部の約３０キロ。昨年７月１１日の初荷（約５０キロ）よりも減ったが、前年に続き１匹１７０グラム近い大型もあった。

入荷が少なく、卸値は高騰。最も大きい１７０グラム近くのサイズが、昨年初荷の１キロ当たり３０万円を上回り、１匹当たりでは約１２万円の超高値を付けた。豊漁を願って初物を仕入れたという仲卸「山治」の山崎康弘社長は「大きくて鮮度も抜群。これからたくさん取れて多くの人に食べてほしい」と話した。

最高値のサンマは６匹あり、岐阜県に本部を置くスーパー「バロー」が山治からすべて入手。横浜市の「バロー横浜下永谷店」で、特別価格の１匹１万円（税別）で販売する予定という。

最高値のサンマを仕入れた仲卸「山治」の山崎康弘社長＝１０日午前、東京都江東区の豊洲市場

豊洲市場で過去最高値を付けた初物サンマ＝１０日午前、東京都江東区

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