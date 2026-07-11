ブラジルで世界最大級の日本祭り＝「絆」がテーマ

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【サンパウロ時事】南米ブラジルのサンパウロで１０日、日本文化を紹介する毎年恒例の祭典「フェスティバル・ド・ジャポン」（日本祭り）が始まった。会場では、多くの市民がたこ焼きやギョーザなど日本各県のご当地グルメを堪能したほか、和太鼓のパフォーマンスや書道体験を通じ、日本文化を楽しんだ。

ブラジルには世界最多約２７０万人の日系人が住んでおり、海外で開催される同種の行事としては世界最大級。３日間で約１８万人の来場を見込んでいる。２７回目の今年は「絆」がテーマで、日系人が先祖の出身県などを調べることができるスペースが設置された。

１４歳の息子と来場した日系３世のベアトリス・ユキさん（３９）は祖父母が乗っていた移民船の情報を発見。「息子に家族のルーツを教えることができ、とてもうれしい」と笑顔で語った。

会場には、折り紙やこまなど日本伝統の遊びを体験できるエリアも設けられた。祖父母と訪れた日系５世のイザベラ・ヒラヤマさん（６）は折り鶴に挑戦。「難しいけど楽しかった。家でも試してみたい」と話した。

主催したブラジル日本都道府県人会連合会の谷口眞一郎会長は「昔は日系の来場者が多かったが、今や来場者の７割は非日系。日本にもっと興味を持ってもらうきっかけになればうれしい」と述べた。

「フェスティバル・ド・ジャポン」で和太鼓のパフォーマンスを披露する人たち＝１０日、ブラジル・サンパウロ

祖父母が乗っていた移民船の情報を見つけた日系３世のベアトリス・ユキさん＝１０日、ブラジル・サンパウロ

１０日、ブラジル・サンパウロで鶴の折り方を教わる日系５世のイザベラ・ヒラヤマさん（手前右）

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