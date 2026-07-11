台風９号、先島諸島から大陸へ＝沖縄県で１２人がけが

Newsfrom Japan

大型で強い台風９号は１１日午前に沖縄県・先島諸島の宮古島付近を通過し、午後は中国大陸に向けて北上した。同諸島は大荒れとなり、気象庁は引き続き高波に警戒し、強風に注意するよう呼び掛けた。９号は１２日未明には中国大陸に上陸し、１４日午後までに熱帯低気圧に変わる見込み。

沖縄県によると、飛来物が衝突したり、風にあおられて転倒したりして、県内でけが人が相次いだ。県のまとめでは、１１日午後３時時点で計１２人が軽傷という。

県内の最大瞬間風速は、久米島空港で１１日午前９時２５分すぎに４５．３メートル、宮古島で同１０時２０分ごろに４２．７メートル、石垣島で同９時半ごろに３４．９メートルを観測した。宮古島市・下地島では午後１時半までの２４時間雨量が１９４．０ミリに上った。

９号は午後６時、与那国島の北約３００キロの海上を時速３５キロで北西へ進んだ。中心気圧は９５０ヘクトパスカル、最大風速４０メートル、最大瞬間風速５５メートル。北東側５６０キロ以内と南西側２２０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、半径７５０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]