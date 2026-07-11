東海道新幹線に２３年ぶり個室＝「体験」を提供、リニア意識も―ＪＲ

Newsfrom Japan

新幹線の移動に新たな「体験」を―。ＪＲ東海とＪＲ西日本は１０月から、東海道・山陽新幹線で最上級個室「ＳｕｐｒｅｍｅＣｌａｓｓ（スプリームクラス）」の提供を始める。グリーン車を超える上質なサービスを提供するのが狙い。東海道新幹線に個室が復活するのは、引退した「１００系」以来、２３年ぶりとなる。丹羽俊介ＪＲ東海社長は「多彩なサービスを提供し、お客さまに楽しんでいただきたい」と語る。

両社は７、８両日、報道陣に個室を公開。２人で利用できる７号車の個室は、リクライニングシートとソファを配置し、グリーン車の３席分の広さ。価格は大人１人当たり東京―新大阪間（片道）で６万７９０円と、グリーン車より４万１４００円高くなる。１人用の完全個室も１０号車に設置。扉は電子錠付きで、飲み物と沿線の菓子のもてなしを受けられる。「他の客を気にせずゆったりと自由に過ごせる」（ＪＲ西日本）空間にこだわったという。

かつて東海道新幹線の１００系には１～４人用の個室があり、当時のグリーン車料金に最大１０００円程度を上乗せすれば利用できた。しかし、照明・空調などの調整機能はなかった。その後は個室のない新幹線に置き換わったが、コロナ禍を経て移動の需要は多様化。来年度には半個室の提供も始める。

民間シンクタンク、ＳＯＭＰＯインスティチュート・プラスの福嶋一太上級研究員は、リニア中央新幹線の開業後を見据えた取り組みだと指摘。「高速移動の顧客はリニアに吸い上げられる。新幹線の新たな役割を探る実験だ」と分析する。

「体験」を提供する試みはＪＲ東日本でも進む。同社は来年度から夜間走行も行う特急列車「ルナ・アズール（青い月）」を運行する。乗車自体が目的となる旅行を提案し、沿線地域の観光需要を喚起するのが狙い。春から秋は品川―青森間を夜に運行。冬季は昼に品川―長野原草津口（群馬県）間を走行する。喜勢陽一社長は「明け方、日本海の風景を眺めながら走るのがお薦めだ」とＰＲに余念がない。

１０月から提供が始まる東海道・山陽新幹線の最上級個室＝８日、東京都品川区

１０月から提供が始まる東海道・山陽新幹線の最上級個室サービス。ＩＣカードを使用する電子錠が採用されている＝７日、山陽新幹線車内

１０月から提供が始まる東海道・山陽新幹線の最上級個室サービス＝８日、東京都品川区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]