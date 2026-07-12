武豊騎手が通算５０００勝＝５７歳、「感慨深い」―競馬

Newsfrom Japan

日本中央競馬会（ＪＲＡ）の武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は１２日、函館競馬の第７レースでヒミノエトワールに騎乗して１着となり、地方、海外を合わせて通算５０００勝を達成した。「いろいろなところに行って、一つ一つ積み重ねてきた数字。感慨深いものではある」と実感を込めた。

ＪＲＡでは４６６９勝目。武騎手は公式サイトに「地方で２１２勝、メディアの調査力によって海外で１１９勝と分かった」と記していた。

騎手、調教師として活躍した邦彦さん（故人）を父に持ち、１９８７年にデビュー。８８年の菊花賞でスーパークリークに乗り、ＧI初制覇を遂げ、９０年の有馬記念では、引退レースとなったアイドルホースのオグリキャップを勝利に導いた。

抜群のペース判断など巧みな騎乗技術で勝利を積み重ね、２００５年にディープインパクトで史上２頭目となる無敗でのクラシック三冠を達成。名場面をファンの脳裏に焼き付けてきた。弟の幸四郎さんは元騎手で、現ＪＲＡ調教師。

中央、地方、海外を合わせて通算５０００勝を達成した武豊騎手＝１２日、北海道・函館競馬場

中央、地方、海外を合わせて通算５０００勝を達成した武豊騎手＝１２日、北海道・函館競馬場

中央、地方、海外を合わせて通算５０００勝を達成し、記念撮影する武豊騎手（前列中央）＝１２日、北海道・函館競馬場

中央、地方、海外を合わせて通算５０００勝を達成した武豊騎手（左）＝１２日、北海道・函館競馬場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]