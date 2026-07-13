マーリンズが佐々木麟太郎を指名＝８巡目、全体２３５位で―米大リーグドラフト

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【フィラデルフィア時事】米大リーグのドラフト会議は１２日、フィラデルフィアで最終日が行われ、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手がマーリンズから８巡目の全体２３５位で指名された。佐々木は昨秋に日本のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けており、今後の決断に注目が集まる。

２１歳の佐々木には、米国または日本でプロ入りするか、大学に残留するかの選択肢がある。７月上旬にはソフトバンクの球団幹部と面談し、施設も見学。「大リーグの自分への評価も踏まえ、責任を持って決めていかなければならない」と話していた。

マーリンズとの交渉期限は米東部時間の２７日午後５時（日本時間２８日午前６時）、ソフトバンクとの期限も７月末に迫っている。

また、オリックスから６位指名された石川ケニー投手（米ジョージア大）はレッズから１３巡目、全体３９２番目で指名された。

米大リーグのドラフト会議でマーリンズから８巡目で指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手＝６月２９日、羽田空港

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