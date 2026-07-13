三菱ＵＦＪ、時価総額で初の首位＝４２兆円、「金利ある世界」で株価上昇

Newsfrom Japan

１３日の東京株式市場で、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの時価総額が約４２兆円となり、トヨタ自動車などを抜いて同社として初めて日本企業トップに浮上した。日銀の利上げによって「金利のある世界」へと事業環境が変わり、業績拡大への期待感が株価を押し上げた。

三菱ＵＦＪの株価は一時、前週末比１０３円高の３５６４円まで上昇し、上場来高値を更新。終値は３５４１円だった。銀行はトヨタなどとともに時価総額上位の常連だが、上場株式を対象にした毎年末の集計では１９９３年以降、首位に入っていなかった。

三菱ＵＦＪは、日銀の政策金利が０．２５％上昇すると収益が１８００億円押し上げられると試算。２０２７年３月期の連結純利益目標は、政策金利が１％程度との前提で、前期比１１．２％増の２兆７０００億円としている。

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの看板

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]