「写ルンです」、発売４０年＝アナログ感で人気再燃

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富士フイルムのレンズ付きフィルム「写ルンです」が今月、発売４０年を迎えた。手軽に写真が撮れると１９８０年代から９０年代にかけて大ヒット。デジタルカメラなどの台頭で一時は存在感が薄れたが、ダイヤルを回して、ファインダーをのぞき、シャッターを切るというアナログな撮影体験が、若者を中心に再び人気を集めている。

初代は８６年７月１日発売。カメラが高級品で気軽に持ち出せず、操作も難しかった時代に、「いつでも、どこでも、誰でも、簡単に」をコンセプトに生まれた。フィルムにレンズを付けるという逆転の発想で開発。徹底的なコスト削減で価格を１３８０円に抑え、その後は１０００円を下回る商品も現れた。

フラッシュ機能が付き、外装は紙からプラスチックへと時代とともに進化。アーティストのデーモン閣下さんらが登場するテレビＣＭは多くの人の心を捉えた。５０代の女性は「修学旅行の定番。現像して友だちと見せ合い、焼き増ししていた」と高校時代を振り返る。

デジカメや携帯電話の普及で９７年ごろをピークに売り上げは落ち込んだが、２０１０年代後半から人気が再燃。ディスカウント店のドン・キホーテでは、コロナ禍後の売り上げは右肩上がりといい、雑貨店ロフトでも在庫が一時不足した。

旅先で「写ルンです」を使うという２０代の女性会社員は「スマホで撮るより特別」と話す。銀座ロフト（東京都中央区）を訪れた中国から来たという２０代の女性客は「日本でたくさん写真を撮りたい」と話し、二つ購入していた。

これまでの累計販売数は１７億本以上。富士フイルムは８月以降、２０年ぶりの新商品として防水モデル（４４８０円前後）と黒白フィルムモデル（４３００円前後）を発売する。担当者は「『写ルンです』ならではの撮影体験を広げる商品・サービスを展開していく」と、さらなるロングセラーになることに意欲を示した。

１９８６年に発売された富士フイルムの初代「写ルンです」（同社提供）

２０代女性が２年前の旅行中に「写ルンです」で撮った写真（本人提供）

「銀座ロフト」のカメラ雑貨売り場で販売されている「写ルンです」＝３日、東京都中央区

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