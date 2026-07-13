刃物で襲われ男女４人重軽傷＝包丁所持容疑の４４歳男逮捕―大分県警

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１３日午前９時４５分ごろ、大分県佐伯市来島町のレンタル店「ＴＳＵＴＡＹＡ佐伯店」近くで、「包丁で刺された人がいる」と目撃者から１１０番があった。県警によると、６１～８４歳の男性３人と女子高校生（１６）が、刃物で刺されたり切り付けられたりして重軽傷だった。いずれも意識はあるという。

約１５分後、付近の医療施設から「刃物を持った男がいる」との通報があり、駆け付けた県警佐伯署員が男を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。男は同市長島町、理学療法士の野下博司容疑者（４４）。施設内で刃渡り約１８センチの包丁１本を所持した疑いが持たれ、「間違いありません」と容疑を認めている。同署は男が４人を襲ったとみて、傷害や殺人未遂容疑を視野に調べる。

同署によると、４人のうちいずれも無職の６３歳と８４歳の男性２人が胸を刺されるなどして重傷。女子高校生と自営業の男性（６１）が首などを切り付けられ軽傷だった。

刃物で襲われた男女４人がけがをした「ＴＳＵＴＡＹＡ佐伯店」＝１３日午後、大分県佐伯市

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