Ｎ党立花党首を「不起訴不当」＝奥谷県議への脅迫―神戸検察審査会

Newsfrom Japan

２０２４年１１月の兵庫県知事選を巡り、奥谷謙一県議への脅迫容疑で不起訴となった政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告（５８）＝元県議への名誉毀損（きそん）罪で起訴＝について、神戸第２検察審査会は１３日までに「不起訴不当」と議決した。６月２４日付。神戸地検が再捜査し、改めて刑事処分を判断する。

名誉毀損と威力業務妨害容疑の不起訴は「相当」とした。書類送検を受けた地検が昨年１２月にいずれも不起訴とし、奥谷氏が審査を申し立てていた。

立花被告は知事選中の２４年１１月３日、奥谷氏の自宅兼事務所前で演説し、「出てこい奥谷」「あまり脅しても自死されても困りますから、これくらいにしときますけど」と脅迫するなどした疑いが持たれていた。議決は、何十人もの聴衆を集めて糾弾し、「自死」との言葉は人を畏怖させる害悪の告知だと判断し、脅迫容疑について再検討を地検に求めた。

奥谷氏は１３日、神戸市内で記者会見し「認めてしまうと、表現の自由の名を借りた脅迫行為が許されてしまう。不起訴で本当に良いのかという市民の声が示され、大きな意味がある」と話した。

記者会見する奥谷謙一県議（右）と代理人弁護士＝１３日午後、神戸市中央区

政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首＝２０２５年５月、兵庫県庁

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]