皇室典範、１５日参院委採決＝副首都法案成立目指す―木原官房長官「会期延長不要」

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自民党と立憲民主党は１３日、参院国対委員長会談を行い、皇室典範改正案について参院の特別委員会で１５日に審議入りし、同日中に採決する日程で大筋合意した。今国会会期末までに成立する見通し。日本維新の会肝煎りの「副首都」創設法案に関しても与党は今国会成立を目指している。

会期末は１７日。最終週を迎え、政府と与野党の緊張感は一段と高まった。木原稔官房長官は１３日、首相官邸で記者団に「会期延長の必要性はない」と強調。衆院予算委員会の集中審議について、高市早苗首相は会期中に必ず出席すると言明した。

典範改正案は１０日に衆院議院運営委員会で審議入り。３時間の質疑を経て採決され、同日の衆院本会議で与野党の賛成多数により可決された。

改正案に反対する立民は１３日、修正案をまとめた。旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える規定を削除し、女性皇族の配偶者と子の身分に関して早期に検討するよう求める内容。水岡俊一代表は記者会見で「与党のやり方はあまりに強引だ。皇室に対する敬意に欠けている」と批判した。

副首都法案は、衆院の地域活性化などに関する特別委員会で１３日に質疑が行われた。１４日の衆院通過を目指してきた自民は特別委理事会で同日の採決を提案したが、中道改革連合は拒否。自民国対幹部は１４日採決を見送る考えを記者団に示した。

首相は１３日の政府・与党連絡会議で「副首都法案も与党が一体となって会期中の成立を目指していく」と述べた。これに対し、維新の中司宏幹事長は「日にちが足りなければ、会期延長も検討してもらいたい」と訴えた。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１３日午前、東京・永田町

記者会見する立憲民主党の水岡俊一代表＝１３日午前、国会内

政府・与党連絡会議を終え、記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表（右）。左は藤田文武共同代表＝１３日午後、首相官邸

政府・与党連絡会議に臨む高市早苗首相（奥側右端）と日本維新の会の吉村洋文代表（手前から２人目）＝１３日午後、首相官邸

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