【動画】日産・新型キックス試乗＝静粛性と安定性が向上

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日産自動車は１０日、２代目となる新型のコンパクトＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「キックス」の試乗会を東京都内で開催した。用意されたのは、前輪駆動と電動四輪制御技術「ｅ－４ＯＲＣＥ」を搭載した四輪駆動の２モデル。それぞれに試乗し、静粛性や走行安定性の向上を確認した。

新型は、第３世代となるハイブリッド技術「ｅ－ＰＯＷＥＲ」を採用。発電専用の１．４リッターのガソリンエンジンを搭載し、走行用モーターに電力を供給する。前輪駆動車は最高出力１４３馬力、最大トルク３１５Ｎｍを発揮。ｅ－４ＯＲＣＥ車はリアにも最高出力６８馬力、最大トルク１４０Ｎｍのモーターを備える。

前輪駆動の試乗車は、装備が最も充実したＧグレード。先代と比べて静粛性が向上し、滑らかな走りを体験した。ｅ－４ＯＲＣＥ車は、標準のＸグレード。力強い加速とコーナリング時の高い安定性が印象に残った。試乗した車両の価格は、前輪駆動Ｇグレードが３８９万８４００円、ｅ－４ＯＲＣＥのＸグレードが３５９万９２００円（いずれも税込み）。【時事通信映像センター】

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