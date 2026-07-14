「副首都」あすにも衆院通過＝与党・みらいが修正合意

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与野党は１４日、地域活性化などに関する衆院特別委員会の理事会で、「副首都」創設法案を１５日の委員会で採決することで合意した。与党は１４日を目指していたが、野党の意見を踏まえ１日遅らせた。同法案は１５日中に衆院本会議で可決され、参院に送付される見通しとなった。

今国会の会期末は１７日に迫っており、参院での法案審議の日程は窮屈さを増している。

日本維新の会が重視する同法案は、大規模災害に備えて首都の代替機能を地方に整備する内容。与党とチームみらいの幹部は１４日、国会内で会談し、同法案を修正し、情報通信技術の活用に関する規定を盛り込むことで合意した。与党は参院で過半数に４議席足りないが、みらい会派（２人）が賛成すれば残りは２議席となる。

与党は国民民主、公明両党とも修正協議を続けている。国民民主は対案の「特別市」導入法案を提出しており、玉木雄一郎代表は１４日の記者会見で「協議を続けたい」と語った。

同特別委は１４日午前、副首都法案の審議を続行した。

「副首都」創設法案に関する合意書を手にする自民党の小林鷹之政調会長（中央）、日本維新の会の中司宏幹事長（右）、チームみらいの高山聡史幹事長＝１４日午前、国会内

会談に臨む自民党の小林鷹之政調会長（奥中央）、日本維新の会の中司宏幹事長（右）、チームみらいの高山聡史幹事長（左奥）、古川あおい政調会長＝１４日午前、国会内

「副首都」創設法案の審議が行われた衆院の地域活性化などに関する特別委員会＝１４日午前、国会内

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