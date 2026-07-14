たばこのポイ捨てで出火か＝重過失失火容疑で男書類送検―道頓堀ビル火災・大阪府警

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大阪市の繁華街、道頓堀の雑居ビルで昨年８月、消火作業中の消防隊員２人が死亡した火災で、大阪府警捜査１課は１４日、たばこのポイ捨てが原因だったとして、重過失失火容疑で、ビル内の飲食店従業員の男（３５）＝同市都島区＝を書類送検した。

同課は認否を明らかにしていない。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

送検容疑は昨年８月１８日午前９時半ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の東西に並ぶビル２棟の西側１階付近で、火の付いたたばこをペットボトルやポリ袋などが散乱する溝に捨てて引火させ、室外機を通じてビルに燃え移らせた疑い。

隊員２人は東側ビル６階で消火作業中、爆発的な燃焼が起こる「バックドラフト」が発生し、取り残されて死亡した。同課は周辺の防犯カメラ捜査などで男を特定。現場近くで日常的に火の付いたたばこをポイ捨てしていたという。

同課は延焼経路などを分析し、男がバックドラフトを予見するのは不可能だったと判断し、重過失致死容疑での立件は見送った。消防隊の消火活動にも落ち度はなかったとした。

火災が起きた道頓堀のビル＝２０２５年８月、大阪市中央区

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