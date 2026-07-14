光通信用半導体に１５９０億円＝イスラエル企業に助成―経産省

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経済産業省は１４日、イスラエルの半導体生産受託企業タワーセミコンダクターの日本法人に、最大１５９０億円を助成すると発表した。同社は富山県魚津市と新潟県妙高市の工場で最先端の光通信用半導体を量産する計画で、総投資額は約６０００億円。財政支援により、経済安全保障推進法で「特定重要物資」に指定した半導体の安定供給につなげる。

量産する光通信用半導体は、光信号を使って情報を伝達・処理する「光電融合技術」に不可欠で、人工知能（ＡＩ）データセンターに利用される。次世代の光通信基盤構想「ＩＯＷＮ（アイオン）」を提唱するＮＴＴなどと連携するほか、需給が逼迫（ひっぱく）した時に日本企業に優先的に製品を供給できるようにする。

両工場で合わせて月１万８０００枚（１２インチ換算）の生産を目指す。新潟の工場は２０２７年５月に稼働予定。富山の工場は２８年中に生産拠点を新設する。

経済産業省＝東京都千代田区

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