イーストアイ後継、愛称は「ＳＯＡＲ」＝新幹線点検車、最高時速３２０キロ―ＪＲ東

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ＪＲ東日本は１４日、新幹線の点検用車両「Ｅａｓｔ―ｉ（イーストアイ）」の後継として、２０２９年度に導入予定の車両の愛称とデザインを発表した。愛称は「ＳＯＡＲ（ソアー）」。東北新幹線と同じ最高時速３２０キロで走行しながら点検する。

イーストアイの最高時速は２７５キロにとどまり、安全面の課題があった。喜勢陽一社長は記者会見で「営業運転と同じ（速度）環境で検測ができるようになり、より安全だ」と期待を込めた。

愛称は英語の「翔（か）ける」を意味し、アルファベットの「Ｏ」に事故ゼロなどの願いを込めた。７両編成で、形式は「Ｅ９２７形」。白を基調とし、車体側面に赤や緑のラインをあしらった。細部は２６年秋ごろをめどに仕上げる。

レールにかかる力を推定するシステムを新たに開発し、ゆがみを計測する装置と組み合わせ整備箇所を判断する。カメラ４８台を配し、架線などの設備やトンネルといった沿線環境を撮影する。将来的には人工知能（ＡＩ）技術を活用し、ひび割れなどの危険箇所を自動で判定したり抽出したりできるようにするという。

ＪＲ東日本が公表した新しい新幹線点検用車両「ＳＯＡＲ（ソアー）」のデザイン（ＪＲ東提供）

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