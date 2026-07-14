アゼルバイジャン通信社と記事交換＝連携で友好促進の懸け橋に―時事通信

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【シュシャ（アゼルバイジャン）時事】時事通信社は１４日、アゼルバイジャン国営通信社（ＡＺＥＲＴＡＣ）と同国南西部シュシャで英文記事交換を中心とした協力覚書を結んだ。署名した岸田芳樹常務取締役は、アゼルバイジャンが欧州とアジアを結ぶ地政学的に重要な役割を果たしていることに触れた上で、「両社の連携が両国の友好関係を促進する懸け橋になる」ことに期待を示した。

ＡＺＥＲＴＡＣのブガル・アリエフ理事長は、ソーシャルメディアの台頭を受け「メディアは極めて困難な状況にある」と指摘。連携するメディアが協力し、公正な報道に努めることでフェイクニュースなどの問題に対処する必要性を訴えた。

１９９１年のソ連崩壊を受けて独立したアゼルバイジャンは、豊富なエネルギー資源により近年、目覚ましい経済発展を遂げた。カスピ海で開発・生産された原油や天然ガスはパイプライン経由で欧州にも送られ、重要供給拠点として注目されている。ホルムズ海峡封鎖を受け、今年５月にはアゼルバイジャン産原油が日本に輸出された。 （了）

覚書に署名した時事通信社の岸田芳樹常務取締役（左）とアゼルバイジャン国営通信社ＡＺＥＲＴＡＣのブガル・アリエフ理事長＝１４日、アゼルバイジャン・シュシャ

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