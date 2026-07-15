皇室典範改正案１６日採決＝木原官房長官、女性宮家に消極的―参院委
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皇族数確保策を盛り込んだ皇室典範改正案は１５日、参院特別委員会で審議入りした。終了後の理事会で、１６日に採決することを決定。与党と国民民主、公明、参政各党の賛成多数で可決され、１７日にも参院本会議で成立する見通しだ。
特別委で、木原稔官房長官は２０１７年の退位特例法の付帯決議が求めた女性宮家の創設検討について「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することと受け止め、今回の法案で対応した」と述べ、新たな措置に消極的な姿勢を示した。自民党の山谷えり子氏への答弁。
立憲民主党の長浜博行氏は、皇室入りする養子の対象を旧１１宮家の男系男子の子孫に限定した理由をただした。木原氏は「現行憲法下でも皇族だった時代があり、１９４７年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々だ」と正当性を強調した。
長浜氏は、女性皇族の夫と子も皇室入りさせるよう主張した。木原氏は「立法府の総意」に関連する記載がなかったため、改正案に盛り込まなかったと説明。同時に「立法府の将来の検討を縛るものではない」とも言及した。
改正案は(1)旧宮家の男系男子を養子として迎える(2)女性皇族が結婚後も皇室に残る―ことを可能とする内容。養子に男児が生まれた場合は皇位継承資格を持つとし、３０年ごとの見直し規定を付則に盛り込んだ。
与党は当初、１５日中の採決を目指していた。しかし、政府・与党内で１７日までの今国会の会期延長論が強まっていることに野党が反発。自民、立民両党の参院国対委員長が、１６日に先送りすることで合意した。
養子制度を批判する立民は、１６日に関連条項を削除する修正案を提出。否決されれば改正案に反対する方針だ。
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