皇室典範改正案１６日採決＝木原官房長官、女性宮家に消極的―参院委

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皇族数確保策を盛り込んだ皇室典範改正案は１５日、参院特別委員会で審議入りした。終了後の理事会で、１６日に採決することを決定。与党と国民民主、公明、参政各党の賛成多数で可決され、１７日にも参院本会議で成立する見通しだ。

特別委で、木原稔官房長官は２０１７年の退位特例法の付帯決議が求めた女性宮家の創設検討について「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することと受け止め、今回の法案で対応した」と述べ、新たな措置に消極的な姿勢を示した。自民党の山谷えり子氏への答弁。

立憲民主党の長浜博行氏は、皇室入りする養子の対象を旧１１宮家の男系男子の子孫に限定した理由をただした。木原氏は「現行憲法下でも皇族だった時代があり、１９４７年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々だ」と正当性を強調した。

長浜氏は、女性皇族の夫と子も皇室入りさせるよう主張した。木原氏は「立法府の総意」に関連する記載がなかったため、改正案に盛り込まなかったと説明。同時に「立法府の将来の検討を縛るものではない」とも言及した。

改正案は(1)旧宮家の男系男子を養子として迎える(2)女性皇族が結婚後も皇室に残る―ことを可能とする内容。養子に男児が生まれた場合は皇位継承資格を持つとし、３０年ごとの見直し規定を付則に盛り込んだ。

与党は当初、１５日中の採決を目指していた。しかし、政府・与党内で１７日までの今国会の会期延長論が強まっていることに野党が反発。自民、立民両党の参院国対委員長が、１６日に先送りすることで合意した。

養子制度を批判する立民は、１６日に関連条項を削除する修正案を提出。否決されれば改正案に反対する方針だ。

皇室典範改正案が審議入りした参院特別委員会で挙手する木原稔官房長官＝１５日午前、国会内

会談する自民党の磯崎仁彦参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長＝１５日午前、国会内

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