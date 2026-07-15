世帯所得、過去最高の７．３％増＝生活「苦しい」５割超―厚労省調査

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厚生労働省は１５日、２０２５年国民生活基礎調査結果を公表した。２４年の１世帯当たりの平均所得は前年比７．３％増の５７５万２０００円で、過去最高の伸びとなった。企業の賃上げが影響したとみている。一方、生活が「苦しい」と感じる世帯は５５．４％。前年より３．５ポイント減ったものの、依然として高水準だった。

調査は毎年行われ、今回は３年に１度の大規模調査に当たる。２５年６～７月に実施し、世帯構成に関する調査は１８万７６３３世帯、所得については１万６９２１世帯から回答を得た。

世帯別の平均所得は、６５歳以上の「高齢者世帯」が前年から２１万３０００円増え、３３６万１０００円。「子どもがいる世帯」は、３６万８０００円増の８５７万３０００円で、いずれも過去最高だった。

生活が「大変苦しい」と答えた世帯は２３．２％、「やや苦しい」は３２．２％で合計５５．４％だった。母子世帯では８２．１％、子どもがいる世帯も６１．５％と、高い割合で「苦しい」と回答した。食料品価格の高騰が影響したとみられる。

厚生労働省＝東京都千代田区

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