消費減税「８月頭」集約期待＝典範改正案「継承議論縛らず」―高市首相、野党６党首と討論

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高市早苗首相（自民党総裁）と野党６党党首による今国会２回目の党首討論が１５日、行われた。首相は食料品の消費税減税について、秋に想定される臨時国会への関連法案提出に向け、超党派の社会保障国民会議で８月初旬までに結論をまとめてほしいと表明。皇室典範改正案に関しては「改正案は（皇位継承の在り方に関する）今後の国会の議論を縛るようなものではない」と語った。

国民民主党の玉木雄一郎代表が税率を１％に引き下げる中間取りまとめ案への見解をただしたのに対し、首相は「夏前に議論を終えたかったが、８月の頭ぐらいなら十分に作業的に間に合う」と指摘。国民会議実務者会議の小野寺五典議長（自民）に「７月いっぱいかけてでも多くの方が納得する議論をしてほしい」と伝えたと説明した。

玉木氏が２年後に税率を８％に戻す方向は変わらないか問うたのに対し、首相は「２年間限定という見通しに変わりはない」と明言した。

中道改革連合の小川淳也代表は典範改正案について、衆参正副議長の取りまとめを「寸分たがわず法文として再現すべきだった」と述べ、皇室に迎える養子の子息の皇位継承権などを政府が改正案に盛り込んだことを批判。首相は「取りまとめに沿った形で法案作成を行った」と反論した。

立憲民主党の水岡俊一代表が「私たちはだまされたのか」と質問すると、首相は「皇位継承の問題は先送りになっている。国会の議論を尊重し、政府はその上でまた作業する」と語った。

党首討論で国民民主党の玉木雄一郎代表の質問に答弁する高市早苗首相＝１５日午後、国会内

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