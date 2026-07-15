訪日客、５年ぶりマイナス＝中国渡航自粛響く―２６年上半期

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日本政府観光局が１５日発表した２０２６年上半期（１～６月）の訪日外国人数（推計値）は、前年同期比２．０％減の２１０８万４８００人だった。上半期として２年連続で２０００万人を超えたものの、５年ぶりにマイナスに転じた。中国政府による渡航自粛の影響が続き、中国人客が大幅に減少したことが響いた。

上半期の訪日外国人数を国・地域別で見ると、中国からが５６．４％減の２０５万８２００人と不振だった。一方、韓国が１８．６％増の５６７万５１００人で最多。台湾が２０．９％増の３９７万２２００人と続いた。

６月単月の訪日客数（推計値）は前年同月比６．８％減の３１４万８６００人と、３カ月連続で前年を割り込んだ。台湾や韓国などは６月として過去最高だった。

一方、観光庁が同日発表した４～６月期の訪日外国人旅行消費額（速報値）は前年同期比０．２％増の２兆５０９６億円。１人当たりの旅行支出は、３．３％増の２４万４４５７円と、四半期として過去最高となった。

６月の中国人客は７カ月連続で前年同月と比べて減少した。今後も訪日客数が高水準を維持できるかは、欧米や東南アジアなど他地域からの増勢でカバーできるかが焦点となる。

東京・浅草の浅草寺を訪れた外国人観光客ら＝東京都台東区（ＥＰＡ時事）

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