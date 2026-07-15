ニチレイ、サイバー攻撃を確認＝個人情報流出の可能性も―システム障害

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ニチレイは１５日、不正アクセスによるシステム障害を調査した結果、同社のサーバーに対するサイバー攻撃を確認したと発表した。情報流出対策を取った結果、日本ケンタッキー・フライド・チキン（ＫＦＣ、横浜市）やイオンなど、取引先の外食・小売りの物流に影響が出ている。ニチレイは安全対策を講じた上で、冷蔵倉庫の入出庫や冷凍食品の出荷業務を１７日から順次再開する。

同社によると、攻撃を受けたサーバーの一部に個人情報が保管されており、流出の可能性があるとして個人情報保護委員会に報告した。現時点で情報流出は確認されていない。同社は障害が発生した１３日以降、システムを遮断している。

ニチレイの子会社ニチレイロジグループの取引先は約５０００社に及ぶ。ＫＦＣは、鶏肉など食材の配送をニチレイロジグループに委託しており、在庫次第で店舗の臨時休業や営業時間短縮、一部商品の販売休止の恐れがある。モバイルオーダーや配達代行サービスは一時停止に追い込まれた。

回転ずしチェーン大手のくら寿司も１５日、すしネタなどの配送で遅れや未着が起きていると発表した。関西の数十店舗で、カツオやフグなどの供給に不安が出ている。

影響は小売業界にも波及。イオンでは一部商品に欠品が出ており、調査を進めている。東北と関東で食品スーパーを展開するヨークベニマル（福島県郡山市）でも弁当などで欠品している商品がある。

このほか、明治（東京）のアイスクリームや、あずきバーを手掛ける井村屋（津市）、冷凍うどんを製造するテーブルマーク（東京）の物流にも支障が生じている。

ニチレイは１３日、不正アクセスを受けシステム障害が発生したと発表。ニチレイロジグループの冷蔵倉庫の入出庫業務や、ニチレイフーズの冷凍食品出荷に影響が出ている。

ニチレイ本社＝東京都中央区

ケンタッキーフライドチキン店舗の張り紙＝１５日午後、東京都内

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