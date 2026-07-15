池袋駅、手ぶらで改札＝顔認証技術を導入―日立・東武

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日立製作所と東武鉄道などは１５日、東武東上線池袋駅（東京都豊島区）の改札に顔認証システムを導入、運用を開始した。事前に顔のデータと定期券情報を登録しておけば手ぶらで改札を通過できる。既存の改札機にカメラなどを追加で設置するだけで顔認証の仕組みが構築可能で、今後、他の鉄道会社にも活用を促したい考えだ。

システムは、東芝など改札機メーカー３社やパナソニックコネクト（東京）と共同開発。既に東武宇都宮駅（宇都宮市）などで導入済みだが、都内の大規模ターミナル駅では初めて。今回は運用を同時に開始した東武東上線上板橋駅（板橋区）―池袋駅間の利用に限定される。

改札以外にも応用できるため、池袋駅周辺の商業施設などで顔認証決済サービスとしても普及を目指す。東武鉄道鉄道事業本部の小金井敦営業部長は「コンビニなど日常のさまざまな場面で使えるサービスを目指したい」と話した。

東武東上線池袋駅の顔認証システムが導入された改札＝１５日午前、東京都豊島区

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