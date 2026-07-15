政府・与党、国会延長の方針＝１週間程度、「副首都」成立期す

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政府・与党は、１７日までの今国会会期を延長する方針を固めた。日本維新の会が重視する「副首都」創設法案などの成立を確実にするのが目的。延長幅は１週間程度で、２４日と２７日の２案を軸に調整する。複数の関係者が１５日、明らかにした。

副首都法案は１５日に衆院を通過したが、会期末が迫る中、参院では審議入りのめどが立っていない。与党は１７日の衆院本会議で会期延長を議決する方向だ。

自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は１５日、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長と会談した。斎藤氏は、会期を延長しない前提で合意していた法案審議の日程について「見直さざるを得ない」と再考を要求。磯崎氏はこれを受け入れ、１５日に参院憲法審査会で予定されていた国民投票法改正案の採決などが先送りになった。同改正案は延長後の会期内に成立する見通しだ。

衆院の地域活性化などに関する特別委員会は１５日、副首都法案の採決を行い、与党とチームみらいの賛成多数で可決。衆院本会議に緊急上程されて可決、参院に送付された。

「副首都」創設法案が可決された衆院本会議＝１５日午後、国会内

「副首都」創設法案の衆院本会議の採決で起立する日本維新の会の藤田文武共同代表（中央）ら＝１５日午後、国会内

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