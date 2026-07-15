点滴に排せつ物、患者殺害容疑＝元病院看護師の女逮捕―千葉県警

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千葉県柏市の病院で１月、入院患者の点滴に排せつ物を混入し殺害したとして、県警は１５日、殺人容疑で当時、看護師として勤務していた古川美由紀容疑者（５１）＝同市豊四季＝を逮捕した。容疑を否認しているという。

逮捕容疑は１月３０日午前３時５５分ごろ、同市小青田の柏たなか病院で夜勤中、入院していた茨城県取手市の無職会田栄次さん＝当時（７５）＝の点滴の延長チューブに排せつ物を混入。翌３１日、敗血症による多臓器不全にさせ、殺害した疑い。

同３０日午前４時ごろ、夜勤中の准看護師が顔面蒼白（そうはく）で呼吸の浅い会田さんを発見。治療が行われたが、翌日午後１０時半ごろ死亡した。

県警によると、発見時、チューブ内から茶色く変色した異物が見つかり、鑑定の結果、腸内細菌が確認され、会田さんの血液からも同じ細菌が検出された。２月１日に同病院関係者が県警柏署を訪れ、「容体急変した入院患者の点滴に異物が混入した可能性がある」と相談した。

当時、会田さんが入院していたフロアの看護師は古川容疑者を含め２人で、院内の防犯カメラの映像などから特定した。同容疑者は２月末に同病院を退職したという。

県警は、動機や経緯を調べるとともに、犯行に使用された排せつ物の入手経路などを捜査する。

千葉県警本部＝千葉市中央区

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