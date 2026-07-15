エヌビディアＣＥＯ、セガに謝意＝９０年代に危機救済―東京で記念イベント

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米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１５日、東京・秋葉原で開かれたゲーム大手セガ（東京）との歴史的関係を記念するゲームファン向けイベントに参加した。セガは、創業間もないエヌビディアが経営危機に陥った際に同社を救済。フアン氏は「セガがいなければ、今のエヌビディアは存在しない」と謝意を示した。

イベントには、エヌビディア救済を決断した入交昭一郎元セガ社長も登場。フアン氏は「開発はできないが、資金は必要だという頼みに、親切に応えてくれた」と懐かしげに振り返った。

エヌビディアは１９９０年代後半、セガからゲーム用のＧＰＵ（画像処理半導体）の開発を請け負ったものの、失敗。しかし、入交氏はエヌビディアの技術力と将来性を評価し、約５００万ドルの資金支援を決断したという。

東京・秋葉原で開かれたイベントで、入交昭一郎元セガ社長（左から２人目）と談笑する米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（同３人目）＝15日、東京都千代田区

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