球界でベネズエラ支援広がる＝出身のエスピノーザら募金活動―プロ野球
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大地震で甚大な被害を受けたベネズエラを支援する動きが、プロ野球界で広がっている。同国出身のエスピノーザとマチャド両投手が在籍するオリックスでは、いち早く募金活動を始めた。２人も試合前に球場の通路に立ち、来場者へ協力を呼び掛けた。
地震発生から間もない６月２７日。エスピノーザは母国を案ずる気持ちを抱えながら、マウンドに立った。球団はこの日から主催試合で募金を開始。エスピノーザ自身はそれより前に知人を通じて現地に支援物資を送っていた。球団の本拠地があった神戸が、１９９５年の阪神大震災で被害を受けたことを学んでいるエスピノーザは「その時に皆さんが感じた気持ちと、自分の今の思いは同じだろう」と語る。
ベネズエラは、今春のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を制した野球強豪国。日本球界にも出身者が多い。それぞれが遠い故郷の惨事に心を痛めており、ロッテのカスティーヨは、知人女性が亡くなったことを報道陣に打ち明けた。ソフトバンクのヘルナンデスと共に、みずほペイペイドーム福岡で募金活動を実施。日本のファンからの支援に対して「本当に一人一人への感謝という気持ちがとても大きい」と率直な気持ちを述べた。
ベネズエラ出身で日本球界通算３５７本塁打の強打者カブレラがかつて所属した西武は、選手会と球団が合同で義援金を寄付した。
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