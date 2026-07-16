日産、新型エルグランドを発売＝１６年ぶり刷新、ハイブリッド車に

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日産自動車は１６日、高級ミニバン「エルグランド」の新型モデルの国内販売を始めた。日産独自のハイブリッド技術「ｅパワー」の第３世代を搭載。２０１０年以来１６年ぶりの刷新となる。販売不振が続く中、反転のきっかけにしたい考えだ。

エルグランドは１９９７年に初代モデルを発売。後部座席の乗り心地を重視する高級路線で人気を博した。しかし、１０年以降は新型投入が途絶え、トヨタ自動車の「アルファード」などライバル車に水をあけられている。

新型はハイブリッド車となり、静粛性と燃費が向上。車高と車幅を拡大し、より広い車内空間を確保した。独自の四輪制御技術を採用し、「運転の楽しさにもこだわった」（開発担当者）という。価格は６８９万７０００円から。

日産は６月にスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の「キックス」の新モデルも発売。新型車を相次いで投入し、販売のてこ入れを図っている。杉本全・執行職はエルグランドについて「これからの日産の成長をけん引する重要なモデルだ」と話し、巻き返しを目指す考えを強調した。

日産自動車が発売した新型「エルグランド」を紹介する杉本全・執行職＝１６日午前、横浜市

日産自動車が発売した新型「エルグランド」を紹介する杉本全・執行職＝１６日午前、横浜市

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