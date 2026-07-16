全国学テ、平均正答率公表＝割合問題や読み取りに課題―文科省

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文部科学省は１６日、小学６年と中学３年を対象とした今年度の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の結果のうち、全国の平均正答率などを公表した。難易度が毎年異なるため、平均正答率で学力の経年比較はできないが、小６の国語と算数は前回より下がり、中３の国語と数学は前回を上回った。

算数では基準の１．５倍の長さのテープを選ぶ「割合」の問題、中３国語では「きっぱり」という擬態語の効果について、文章を読み取って記述する問題などに課題がみられた。両科目は例年似た問題で正答率が低い傾向にあり、同省担当者は「一人ひとりの調査結果を踏まえ、授業の改善につなげてほしい」としている。

テストは４～５月に実施。国公私立の全国平均正答率は、小６国語が６１．１％（昨年度６７．０％）、算数は５６．６％（同５８．２％）。中３国語が６４．２％（同５４．６％）、数学は５７．４％（同４８．８％）だった。

３年ぶりに行われた中３英語は初めて、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能すべてをコンピューター使用型（ＣＢＴ）で実施。結果は正答率ではなく、問題の難易度を踏まえたスコアで示され、４技能の全国平均は４９９だった。

英語以外の科目は筆記形式で実施されたが、来年度以降は全教科がＣＢＴに移行。２０２８年度からスコアの変化による学力の経年比較が可能になる。文科省は詳細な分析結果を来月３日に、都道府県や政令指定都市別の結果を秋ごろに公表する予定。

文部科学省＝東京都千代田区

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